Один из фигурантов севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустам Ваитов освобожден из российского заключения.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Он отбывал наказание в колонии города Курган.

«Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму», - сказал адвокат, встретив его после выхода из колонии.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по «делу Хизб ут-Тахрир», который освободился, отбыв весь срок заключения. Мужчину осудили по части 2 статьи 205.5 УК России ( «Участие в деятельности террористической организации»). В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.