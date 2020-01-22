также в разделеОбщество
Украина поднялась в рейтинге демократии 2
ГБР отказалось расследовать фальсификацию доказательств против Дугарь 5
Врача института Шалимова, задержанного на взятке в $20 тысяч, наказали штрафом 6
НАБУ и САП пытались вручить подозрение экс-представителю президента в Крыму 25
Полиция ищет мужчину, который подрался с Кивой 50
Милованов: Новый закон не позволяет увольнять без объяснения причин 17
СМИ сообщают о нападении на нардепа Киву в центре Киева 32
В Малайзии отменили смертный приговор украинцу 34
ГБР задержало группу наркодилеров, среди которых – полицейский 21
Судью из Крыма приговорили к 12 годам за госизмену 17
Иран заявил, что черные ящики с самолета МАУ должны остаться у него 37
ГБР уличило полицейских в продаже вещдоков 13
Адвокаты Мангера обратились в ЕСПЧ 18
«Укроборонпром» представил первый военный дрон собственного производства 32
Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе 42
Прокуратура Крыма за три месяца установила 16 «самообороновцев» 28
Польша: Вандализм на могиле УПА – попытка рассорить с Украиной 27
ОГП расследует хищения при строительстве казарм на Одесчине 12

Один из фигурантов севастопольской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Рустам Ваитов освобожден из российского заключения.  

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

Он отбывал наказание в колонии города Курган.

«Рустам Ваитов выглядит как человек, отсидевший в колонии пять лет. Поэтому, в первую очередь, мы сейчас направимся в диагностический центр, где ему сделают МРТ. И завтра после обеда уже будем дома, в Крыму», - сказал адвокат, встретив его после выхода из колонии.

Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по «делу Хизб ут-Тахрир», который освободился, отбыв весь срок заключения. Мужчину осудили по части 2 статьи 205.5 УК России ( «Участие в деятельности террористической организации»). В сентябре 2016 Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги