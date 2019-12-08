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Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества на 4 млрд SDR (5,52 долл) на 3 года.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

«Цель новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом — ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца», — отметил Владимир Зеленский.

О договоренности с Украиной сообщила также пресс служба МВФ.

«Я сегодня имела очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Во время нашего разговора я высоко оценила президента за впечатляющий прогресс, который он и его правительство добились за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики», — говорится в заявлении главы МВФ.

Георгиева подтвердила, что «сотрудники Фонда достигли договоренности с властью (Украины — ред) о мерах, которые поддержали бы новое трехлетнее соглашение стоимостью 4 миллиарда специальных прав заимствования (SDR) в рамках механизма расширенного кредитования МВФ».

 

Георгиева добавила, что план еще должно утвердить руководство и исполнительный совет Фонда, а эффективность его будет зависеть от выполнения определенного «предварительного плана действий».

«Президент и я согласились, что экономический успех Украины решающим образом зависит от укрепления верховенства права, повышения добродетели судебной власти и уменьшения роли заинтересованных лиц в экономике, и первостепенное значение имеет защита результатов, достигнутых в очистке банковской системы, и возмещение крупных расходов налогоплательщикам на основании банковских резолюций», — говорится в заявлении Георгиевой.
ForUm

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