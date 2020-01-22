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Полиция задержала мужчину, который в Кривом Роге повредил памятник жертвам Холокоста.

По данным пресс-службы ведомства, местный житель совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, нарушитель повредил еще несколько объектов на территории города.

«19 января мужчина с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Для задержания подозреваемого полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. Для поисков нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции. В результате проведенных мероприятий злоумышленника задержали», - рассказал начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов.

Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Он задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос о вручении нарушителю уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
ForUm

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