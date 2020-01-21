Детективы Национального антикорупциооного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему начальнику Одесского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» и еще четырем лицам о подозрении в задании более 21,36 млн грн убытков ГП.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро, действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Также о подозрении сообщено:

действующему главному инженеру Одесского филиала ГП «АМПУ» - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;

директору частной компании-победительницы закупки - ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;

экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана - ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины;

физическому лицу, приближенному к народному депутату Украины VII и VIII созывов, - ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины.

Поскольку местонахождение экс-главы Одесского филиала ГП «АМПУ» и физического лица, приближенного к бывшему народному депутату, не установлено, о подозрении извещены в порядке ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что в 2015 году подозреваемые в сговоре организовали закупку за счет госбюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порту таким образом, что победу в ней одержала частная компания. Эта компания на самом деле не имела соответствующего опыта, а ее предложение не соответствовало условиям закупки. При выполнении договора, в день фактического начала выполнения работ, между директором компании-победителя и директором компании, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана. При этом, обе компании, как выяснило следствие, контролировал один человек.

Приведенные действия в конечном итоге привели к существенному увеличению стоимости выполненных работ, заказчиком которых был Одесский филиал «АМПУ». Однако чиновники «АМПУ», злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. В результате таких действий, как установило следствие, государство в лице ГП «АМПУ» незаконно переплатило более 21,36 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 3 октября 2016 года.

Закупки ГП «АМПУ» находятся в постоянном фокусе детективов НАБУ. Осенью 2018 году до суда направили обвинительный акт в отношении 7 должностных лиц и представителей частных компаний, обвиняемых в нанесении более 247 млн ​​грн убытков ГП.