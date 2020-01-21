В Национальном агентстве по предупреждению коррупции не нашли оснований для проверки возможного нарушения Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Григория Суркиса, потому что не увидели «объективных и достоверных сведений» в расследовании журналистов «Схем», сообщает Радио Свобода.

Ранее программа «Схемы: коррупция в деталях» обнародовала информацию, что на праздновании своего юбилея Суркис дарил гостям, среди которых был глава СБУ, фоторамки за 15 тыс. гривен.

«Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы «Схемы: коррупция в деталях», которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым», - говорится в сообщении НАПК.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «информация о виде и стоимости подарка является лишь предположением журналистов и не содержит ссылок на источники ее получения».

«Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований», - подытожено в документе.

Так в НАПК отреагировали на обращение «Центра противодействия коррупции», в котором общественная организация просила проверить возможное нарушение руководителем спецслужбы антикоррупционного законодательства в части ограничения относительно получения подарков.

Журналисты зафиксировали, что 4 сентября гости Григория Суркиса, в том числе председатель СБУ Баканов, оставляли праздник в «Интерконтиненталь» с желтыми пакетами элитного бренда Fendi.

От гостей, которые также были на празднике, «Схемы» узнали, что было в пакетах. В частности, визитерам подарили книгу о жизненном пути именинника под названием «Эпоха Суркиса». А также – фоторамку бренда Fendi, в которую гости должны были поместить оперативно распечатанную совместную с именинником фотографию.

Журналисты узнали, такую фоторамку из натуральной кожи там продают за 540 евро – это около 15 тыс. гривен. Вместе с тем согласно статьям Закона Украины «О предотвращении коррупции» председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Также журналисты обратились к Баканову с вопросом, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, он не превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона «О предотвращении коррупции». Однако ответа редакция так и не получила.

Ранее «Схемы» показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице «Интерконтиненталь» съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший председатель СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты, а также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.

Сам Баканов пояснил, что на юбилее народного депутата он «изучал оперативную обстановку». Впоследствии юбиляр Григорий Суркис заявил, что пригласил главу СБУ на праздник как друга.