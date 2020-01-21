Число умерших от нового вида коронавируса в Китае достигло шести человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление мэр города Ухань Чжоу Сяньвана, передает УНИАН.

«По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались», - заявил чиновник.

Ранее сообщалось о 4 умерших.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения проведут срочное заседание, посвященное угрозе, которую несет с собой этот новый коронавирус.

Напомним, власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку.