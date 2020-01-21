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Служба безопасности Украины блокировала механизм импорта товаров широкого потребления на миллионы долларов по заниженной таможенной стоимости, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, организовали сделку черновицкие и киевские коммерсанты. По документам они ввозили в Украину грузы по номенклатуре «текстильная одежда, обувь» турецкого продавца со складов, расположенных в Польше. Таможенное оформление происходило в режиме «импорт» в зоне деятельности Киевской таможни ГФС Украины.

Правоохранители остановили фуру с товарами на таможенном посту «Вадул-Сирет» Буковинской таможни. Официально авто перевозило товары на сумму почти 70 тыс. долларов США. Инициированная СБУ углубленная проверка груза зафиксировала, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний. По предварительным оценкам реальная стоимость продукции составляет более 2,5 миллиона американских долларов.     

Составлен соответствующий протокол, груз изъят до принятия решения судом. Проверяется возможная причастность к коррупционному механизму представителей контролирующих органов.
ForUm

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