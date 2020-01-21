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Уже четвертый человек умер в Китае в результате заражения новым видом вируса, который быстро распространяется по стране, сообщает Укринформ.

«Четвертый человек в Китае умер от нового вируса, который быстро распространяется в стране и может передаваться от человека к человеку. Этой жертвой стал 89-летний мужчина из города Ухань – эпицентра болезни», - говорится в сообщении.

Следует заметить, что сейчас в КНР зафиксировано уже по меньшей мере 218 случаев заболевания на этот новый тип коронавирус, который представляет собой невиданную ранее форму пневмонии.

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, а 35 - в тяжелом.

Впервые новый вирус был обнаружен в прошлом году.

22 января члены Всемирной организации здравоохранения проведут срочное заседание, посвященное угрозе, которую несет с собой этот новый коронавирус.

Напомним, власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в стране, способен передаваться в том числе от человека к человеку. 
ForUm

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