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За минувшие сутки, 20 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять обстрелов по нашим позициям произведены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкоц - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и 120-мм минометов противник выпустил 17 мин.

Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
ForUm

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