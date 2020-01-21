За минувшие сутки, 20 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Пять обстрелов по нашим позициям произведены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Марьинкоц - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:
вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из гранатометов различных систем и 120-мм минометов противник выпустил 17 мин.
Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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