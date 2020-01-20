Министерство иностранных дел Украины ожидает официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции относительно «Пособия по противодействию экстремизму», распространенного британскими правоохранительными органами, в которое был включен Украинский государственный герб – трезубец. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами», - заявили в ведомстве.

«Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия».

Напомним, Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

«Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из пособия и официально извиниться», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.