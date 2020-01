Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

«Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из пособия и официально извиниться», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb