Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

«Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из пособия и официально извиниться», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19. ledna 2020





Также отмечается, что трезубец является гербом Украины, одним из ее конституционных символов. Ситуация, когда трезубец включили в пособие по экстремизму, является возмутительной, заявили в посольстве.

Ранее издание The Guardian сообщило, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. В части с татуировкой можно увидеть украинский трезубец, подписанный «Украинский трезубец (националистический)».

Кроме того, в пособии есть символика полка «Азов».

Это пособие разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма.

После возмущения со стороны экоорганизаций в полиции оправдались тем, что руководство якобы не определяет все организации как экстремистские, а призвано ознакомить с их символикой.