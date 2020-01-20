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Посольство Украины в Великобритании требует от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

«Нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из пособия и официально извиниться», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

 


 

 

Также отмечается, что трезубец является гербом Украины, одним из ее конституционных символов. Ситуация, когда трезубец включили в пособие по экстремизму, является возмутительной, заявили в посольстве.

Ранее издание The Guardian сообщило, что британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций, в частности по защите окружающей среды, например, Greenpeace, а также националистические группировки. В части с татуировкой можно увидеть украинский трезубец, подписанный «Украинский трезубец (националистический)».

Кроме того, в пособии есть символика полка «Азов».

Это пособие разослали врачам и преподавателям в рамках кампании против экстремизма.

После возмущения со стороны экоорганизаций в полиции оправдались тем, что руководство якобы не определяет все организации как экстремистские, а призвано ознакомить с их символикой.
ForUm

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