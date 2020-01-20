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Во вторник, 21 января, удержится антициклонный характер погоды, поэтому осадков не предвидится, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшие осадки ожидаются в Украине 22-23 января.

Кроме того, в среду-четверг ожидается сильный ветер.

Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на Западе местами до + 4 + 6 градусов.

Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве 21-го января ночью до 2 градусов мороза, днем ​​до 2 градусов тепла.

22 января, в День Соборности, в столице выпадет снег и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.
ForUm

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