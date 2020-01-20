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В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как сообщили  ForUm’у в пресс-службе ОП, программой визита предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
ForUm

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