В городе Каменка-Днепровская Запорожской области, по предварительным данным, в результате неисправности печного отопления погибли мужчина, женщина и двое детей, среди которых один несовершеннолетний.

Информация о происшествии поступила 20 января около 7:55, сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские обнаружили трупы хозяев жилища человека 1970 года, женщины 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения.

По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.