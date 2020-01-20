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Украинцы составляют одну из самых многочисленных групп иностранцев, работающих в Чехии.

Об этом со ссылкой на данные Чешского статистического управления по международной миграции сообщает Радио Прага.

«Каждый третий иностранный работник в Чехии - словак, а каждый пятый – украинец», - отметила специалист статуправления Ярмила Марешова, передает Укринформ.

Всего в Чехии работает свыше 600 тысяч иностранцев, что составляет около 13% всех работников. Большинство иностранцев — это украинцы, словаки и вьетнамцы, значительную долю составляют также граждане РФ, Польши, Болгарии и Румынии.

Кроме того, каждый седьмой житель Праги — также иностранец.

Напомним, по данным на 31 декабря 2018 года, в столице Чехии проживали свыше 51 тысяча украинцев, словаков — более 31,5 тысячи и почти 24 тысячи россиян. Выходцы из этих трех стран составляют более чем половину от всех иностранцев в Праге. Четвертая по величине группа — вьетнамцы, их насчитали более 13 тысяч человек.
ForUm

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