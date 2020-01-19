В Закарпатской области в результате нападения злоумышленников пострадали двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, сегодня, 19 января, около 03:15 в отделение Перечинской районной больницы доставили правоохранителя с повреждениями лица. Полиция установила, что повреждения правоохранитель получил во время пресечения драки между молодыми людьми. Один из нарушителей был задержан.

Еще одно нападение на сотрудника полиции произошло вечером 18 января. Участковый офицер получила ушибы плеча от нетрезвой заявительницы - 56-летней жительницы города Иршава. Сотрудница полиции также обратилась за медицинской помощью.

«Обоих нарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователями по фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос об открытии уголовных производств по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины», - рассказали в полиции.