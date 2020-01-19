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Во время заседания Сената США относительно рассмотрения дела импичмента президента Дональда Трампа сенаторам будет запрещено выступать с речами и заносить в зал гаджеты, в частности мобильные телефоны.

Об этом сообщает CNN.

Соответствующие правила озвучил лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер.

В так называемых «официальных правилах этикета для судебного разбирательства» указано, что сенаторы должны воздержаться от выступлений во время представления дела.

По мнению некоторых политиков, это будет трудно, но возможно.

Напомним, в Сенате США в четверг, 16 января, официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа.
ForUm

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