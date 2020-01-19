Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца.

Как сообщают в Букингемском дворце, принц Гарри и его жена достигли соглашения с другими членами королевской семьи относительно дальнейшего статуса супругов. Супруги сложат титулы весной 2020 года.

"Герцог и герцогиня больше не будут использовать титулы Их Высочества, а также больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи", - говорится в документе.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл намерены вернуть в королевский бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Напомним, Маркл улетела в Канаду вскоре после того, как они с мужем объявили о своем «Мегзит». В Ванкувере остался их 8-месячный сын Арчи. Принц Гарри должен присоединиться к жене через несколько дней, после того как разберется со своей родней.

Намерение герцога и герцогини Сассекском частично переселиться в Канаду прокомментировал премьер-министр Джастин Трюдо.

«Думаю, большинство канадцев очень поддерживают пребывание в стране членов королевской семьи, но как это все будет выглядеть, и какие средства на это пойдут, впереди еще много дискуссий», - сказал он Global News.

Ранее Гарри и Меган неожиданно для всех отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.

Королева Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период».