В Северной Корее назначен новый министр иностранных дел - им стал Ли Сон Гвон. Об этом передает агентство NK News.

Отмечается, что он заменил на посту Ри Енг Хо, который возглавлял министерство с 2016 года, имея стаж в сфере внешней политики 38 лет. Информацию сообщили близкие к Пхеньяну источники. При чем они заявляют, что отставка прежнего главы МИД КНДР состоялась чуть больше недели назад.

«Власти народной республики 11 января уведомили иностранные посольства о назначении нового руководителя внешнеполитического ведомства народной республики», - пишет издание.

Ли Сон Гвон ранее занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины.