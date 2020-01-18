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В результате пожаров в Украине с начала 2020 года погибли 133 человека, еще 99 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в субботу, 18 января.

«С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан», - сказано в сообщении.

Чаще всего гибнут люди в результате собственной неосторожности. В частности, при нарушении правил эксплуатации печного отопления и бытовых нагревательных приборов, по неосторожности во время курения, в случае оставления без присмотра спичек и зажигалок в доступных для детей местах и тому подобное.
ForUm

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