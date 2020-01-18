За прошедшие сутки, 17 января, вооруженные формирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» девять раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Операция Объединенных Сил в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 17 января, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этих суток боевики из стрелкового оружия открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Пески.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
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