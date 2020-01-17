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Верховная Рада Украины отклонила законопроект о создании Бюро финансовых расследований, ответственное за расследование финансовых преступлений против государства при Министерстве финансов для замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по борьбе с финансовыми преступлениями в одном ведомстве.

За решение отклонить законопроект проголосовали 253 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он был разработан с целью разделения сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов.

При этом данный законопроект не предусматривал ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований должны были перейти полномочия по расследованию экономических преступлений.

Напомним, 2 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Бюро финансовых расследований» (регистрационный номер 1208- 2). 
ForUm

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