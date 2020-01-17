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На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только одну.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на два источника в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, вблизи Авдеевки и КПВВ «Гнутово».

В итоге сторонам окончательно удалось договориться лишь о разведении сил у пункта пропуска «Гнутово», сказал второй источник в ТКГ.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.
ForUm

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