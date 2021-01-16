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В Украине сегодня, 16 января, отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта, которые защищали его с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

День памяти защитников Донецкого аэропорта был установлен по инициативе украинских воинов, которые 242 дня защищали этот объект.

«242 дней мужества и несокрушимости, 242 дня героической обороны Донецкого аэропорта. Помним!», - говорится в сообщении Генштаба.

За стойкость, бесстрашие и непобедимость украинских защитников ДАП в народе назвали «киборгами».
ForUm

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