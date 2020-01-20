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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях чествования  памяти военнослужащих, которые в этот день 2015 погибли при обороне Донецкого аэропорта.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский вместе с членами семей погибших военных возложил цветы к подножию памятного колокола на территории Министерства обороны Украины.

Также Зеленский пообщался с семьями военных.

В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибло 58 «киборгов», поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, который был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Защищая донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.
ForUm

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