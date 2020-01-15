Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которую считают инициатором резонансного выхода британского принца Гарри из состава старших членов королевской семьи, впервые после скандала вышла в люди.

Бывшая актриса в Ванкувере посетила приют для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, пишет Украинская правда.Тabloid.

Фотографию почетной гостьи опубликовали в Facebook организации.

Напомним, Маркл улетела в Канаду вскоре после того, как они с мужем объявили о своем «Мегзит». В Ванкувере остался их 8-месячный сын Арчи. Принц Гарри должен присоединиться к жене через несколько дней, после того как разберется со своей родней.

Намерение герцога и герцогини Сассекском частично переселиться в Канаду прокомментировал премьер-министр Джастин Трюдо.

«Думаю, большинство канадцев очень поддерживают пребывание в стране членов королевской семьи, но как это все будет выглядеть, и какие средства на это пойдут, впереди еще много дискуссий», - сказал он Global News.

Ранее Гарри и Меган неожиданно для всех отказались от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи.

Королева Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период».