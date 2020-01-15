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Иранские демонстранты сожгли изображение посла Великобритании в Тегеране, которого судебная власть страны назвала «нежелательным элементом».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.

Картонную фигуру британского посла сожгли у здания Тегеранского университета вместе с флагами Великобритании и США.

Роб Макейр оказался в центре напряженного внимания между Лондоном и Тегераном после того, как его арестовала полиция в Тегеране в субботу. Его отпустили примерно через час.

Посол был задержан после посещения акции в память о жертвах катастрофы украинского пассажирского самолета, который сбили иранские военные. Иран приказал ему объяснить его «незаконное и неуместное» присутствие на демонстрациях.

Во вторник пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил журналистам, что, исходя из международных норм, британский посол в Иране является нежелательным элементом.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство не получило «никаких официальных сообщений» о том, что Макейр будет выслан из Ирана.
ForUm

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