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Кабинет Министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают», - отметил он.

По словам премьера, ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.

Все Кабмин создал 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.
ForUm

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