Кабинет Министров ликвидировал 85 вспомогательных органов, функционирование которых потеряло актуальность. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
«Правительство ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых потеряло свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают», - отметил он.
По словам премьера, ранее в правительстве провели полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов.
Все Кабмин создал 264 вспомогательных органа, отметил Премьер-министр.
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