также в разделеРелигия
На Волыни община УПЦ девятый месяц удерживает храм от захвата 8
В Константинополе приняли решение поддерживать македонский церковный раскол 78
Болгарский политолог считает, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование 14
Предстоятель УПЦ побывал у воспитанников детского дома-интерната при Банченском монастыре 25
В УПЦ рассказали о подвиге Василия Великого 17
В Днепре УПЦ проводит фестиваль духовных песнопений 14
УПЦ рассказали, что самое главное в Рождественские праздники 16
Власти Черногории выразили готовность к переговорам с Сербской Православной Церковью 20
В Одессе сестры милосердия поздравили пациентов кардиологической больницы с праздниками 14
В Одессе киевский театр представил спектакль «Отрада и Утeшeниe» 13
Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию, которая раньше принадлежала Митрополиту Владимиру (Сабодану) 19
На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях 22
Православные отмечают день памяти святителя Василия Великого 56
В Черновцах УПЦ собирает средства для строительства центра помощи материнству 7
В ПЦУ освятили 20 тыс икон с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана 20
Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире 8
В Одессе верующие УПЦ провели «Парад Рождественских звезд» 14
В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок 15

В столичном Доме Художника 21 января состоится музыкально-поэтический гала-концерт с участием победителей I-го Киевского фестиваля православной поэзии.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, мероприятие начнется в 18.00.

Вниманию гостей праздника представят экспозицию художественных работ.

В концерте примут участие протоиерей Роман Барановский, Нина Шаварская, Галина Ильева, Алексей Ахаимов, семейный дуэт Александра и Лилии Коняевых, а также Сергей Сергиенко.

Как сообщалось, 22 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Киеве прошел детский фестиваль православной поэзии для детей-авторов в возрасте 7-15 лет.

29 декабря в Киевском Доме ученых НАН Украины состоялось награждение лауреатов и дипломантов I Киевского фестиваля православной поэзии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2499 грн.
7
Теги