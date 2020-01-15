За минувшие стуки, 14 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 14 января, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины из 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.