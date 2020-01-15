Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-ноябрь 2019 года составил 9,374 миллиарда долларов, что на 5,7% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины,

Экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 6,3% - до 45,963 миллиарда долларов, импорт – на 6,2%, до 55,337 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83, как и за январь-ноябрь 2018 года.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира. По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 4,4% – до 19,219 миллиарда долларов, импорт товаров из стран ЕС - на 7,5%, до 22,770 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 9,7% – до 3,006 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 13,4%, до 6,423 миллиарда долларов.