Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» продолжает ликвидацию повреждения тепловой сети на улице Антоновича, 176.

«Тепловики работали всю ночь, работы продолжатся сегодня до 3-х ночи. По предварительной информации, транспортное движение по улице Антоновича восстановят ориентировочно во второй половине среды, 15 января», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло вчера, 13 января, вечером из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» начали откачку воды, а диспетчерские службы - переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом до 7:00 14 января теплоснабжения клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено.

Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады «Киевтеплоэнерго» и задействована спецтехника. В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня ночью, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части.

Из-за порыва трубы теплосети возле ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве пострадало 10 человек, 7 из них госпитализированы.