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Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ. Об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

«Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления парламента Украины «Об участии Постоянной делегации Верховной Рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году» и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной Рады», - написала она в Facebook.

Суть документа, по словам Ясько, заключается в следующем.

«Украина – член Совета Европы с 1995 года и выполняет Устав организации и свои обязательства (в отличие от России). Поэтому мы должны работать в Комитете Министров и Парламентской Ассамблеи. Будем объединяться с партнерами, друзьями и убеждать оппонентов, чтобы помочь Совету Европы выйти из кризиса и вернуться на путь соблюдения собственных ценностей», - отметила дипломат.

«Наша делегация должна ехать в Страсбург - чтобы бороться там за Украину и европейские ценности для самого Совета Европы. Мы осознаем, что там будет непросто. Но новая делегация новую стратегию и конструктивную программу действий на зимнюю сессию ПАСЕ», - резюмировала Ясько.
ForUm

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