Президент Ирана Хасан Роухани подписал закон с поправками, расширяющими перечень «американских террористических организаций», включив в него Пентагон и все его дочерние организации. Об этом сообщает Al Manar TV.

В апреле парламент Ирана принял первоначальную версию закона, в соответствии с которым Центральное командование Соединенных Штатов было признано террористической организацией после того, как США занесли в черный список Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Во вторник иранский парламент расширил его, включив в него Пентагон, в ответ на убийство США командующего силами КРК КРГ генерала Кассема Сулеймани и его спутников в Багдаде.

Роухани подписал исправленную версию, сделав ее обязательной для исполнения всеми соответствующими органами страны.

«Новая версия помещает в черный список всех сотрудников Пентагона и дочерних компаний и учреждений, а также тех, кто командовал и совершил убийство генерала Сулеймани», - отмечается в публикации.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

31 декабря в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства США в Ираке, разгромив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.