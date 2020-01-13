Национальный банк Украины с начала января 2020 года приобрел на межбанковском валютном рынке $198 млн, сообщает Укринформ со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что с 2 по 3 января 2020 года Нацбанк купил $50 млн. С 8 по 11 января регулятор приобрел $148 млн, однако и продал валюты на $30 млн.

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины в 2019 году составляла $7,9 млрд. Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй вообще в истории независимой Украины.

Согласно результатам валютных интервенций НБУ в 2019 году, покупка валюты Национальным банком составила $8462,6 млн, а продажа - $529,225 млн.