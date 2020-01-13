Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», введя в его состав свою супругу Елену.

Также Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК Украины.

С 13 января 2020 года в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN.

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества принял постановление об участии украинской делегации в январской сессии в ПАСЕ.

Власти США готовы провести переговоры с правительством Ирана.

Генеральная прокуратура Украины открыла дело против бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Труба считает открытие против него уголовного производства местью пятого президента Петра Порошенко.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Сотрудника Каховского отдела полиции, старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александра Портного, который был неподалеку во время стрельбы, в результате которой скончался местный житель, уволили из органов внутренних дел Украины.

Предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийствам директора компании «Caparol», которое произошло в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года. Он не признает вину.