Сотрудника Каховского отдела полиции, старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александра Портного, который был неподалеку во время стрельбы, в результате которой скончался местный житель, уволили из органов внутренних дел Украины, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Материалы в отношении него направили в Государственное бюро расследований.

Такое решение приняли по итогам служебного расследования относительно начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка Херсонской области.

«По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще в отношении трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Также отстранили от занимаемых должностей руководство Каховского отдела полиции. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также относительно следователя, в производстве которого находится дело об убийстве мужчины, применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволили из органов внутренних дел Украины.

Напомним, 1 января в Каховке в результате конфликта бывший сотрудник милиции совершил несколько выстрелов в своего оппонента. От полученных ранений потерпевший 26-летний местный житель через два дня умер в больнице.

По информации местных жителей, к нанесению телесных повреждений и убийству потерпевшего может быть причастен сотрудник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве.

4 января в Каховке состоялась массовая акция протеста.

Дело об убийстве мужчины в Каховке передали в следственное управление областного отдела полиции для беспристрастного расследования.

Государственное бюро расследований начало расследование в отношении сотрудника одного из отделов Национальной полиции Херсонской области, который может быть причастен к убийству.