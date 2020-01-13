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Власти США готовы провести переговоры с правительством Ирана. Об этом министр обороны США Марк Эспер сообщил в интервью для CBS News, сообщает 112 Украина

«Мы готовы сесть и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной», - заявил Эспер. 

По его информации, американский президент Дональд Трамп также сказал, что встреча с иранским правительством состоится. 

Журналист спросил у главы Пентагона, возможно ли изменение позиции США в зависимости от реакции иранского правительства на протесты, в том числе и если власти будут жестоко бороться с демонстрантами. Эспер констатировал, что Трамп «не выдвигал никаких предварительных условий для встречи». 

Напомним, США ввели новые санкции в отношении экспорта металла в Иран и против восьмерых иранских чиновников после обстрелов американских военных баз в Иране.
ForUm

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