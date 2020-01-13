Правоохранители сейчас вручают сообщение о подозрении задержанному по делу об убийстве ветерана АТО Амины Окуевой. Своей вины подозреваемый не признает. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов, сообщает Радио Свобода.

«В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет, как он не признавал в сентябре (2019, - ред.). Во время задержания и когда ему объявляли подозрение в соучастии в совершении преступлений в отношении господина Зможного (убитый в 2016 году директор компании «Caparol Украина» Павел Зможный, - ред.) и Миленького (убитый в 2019 году руководитель отдела рекламы коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Павел Миленький, - ред.)», - сказал Небытов.

12 января полиция заявила о задержании предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.