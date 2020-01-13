также в разделеОбщество
С 16 января вся реклама должна быть на украинском 10
Украинцы отмечают Щедрый вечер 17
Руководство Минкульта выписало себе зарплаты на более чем 2 миллиона 18
Главы МИД стран, чьи граждане погибли в катастрофе PS752, встретятся в Лондоне 14
Семья Сенцова переехала из Крыма в Киев 30
Подозреваемого в покушении на Осмаева передали России во время обмена 16
Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии 13
Вероятного организатора убийства Окуевой подозревают в причастности еще к двум убийствам 31
СБУ установила лиц, которые слали угрозы генконсульству Польши во Львове 22
Разумков призвал комитеты Рады обсудить сбитие PS752 15
Против Трубы завели дело 43
Офис генпрокурора засекретил экстрадицию Онищенко 65
Полицейского, который был свидетелем убийства мужчины в Каховке, уволили 51
Судьи 20 стран протестуют в Польше против судебной реформы, проводимой теми же экспертами, что и в Украине 79
Аваков заявил, что задержанный по убийству Окуевой входил в «группу киллеров» из семи человек 23
Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой 87
Бот для Telegram помог заблокировать более 200 «наркомагазинов» 17
Прокуратура предотвратила хищение почти 20 млн грн Фастовским горсоветом 22

Правоохранители сейчас вручают сообщение о подозрении задержанному по делу об убийстве ветерана АТО Амины Окуевой. Своей вины подозреваемый не признает. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов, сообщает Радио Свобода.

«В настоящее время информации о том, что он признает свою вину, нет, как он не признавал в сентябре (2019, - ред.). Во время задержания и когда ему объявляли подозрение в соучастии в совершении преступлений в отношении господина Зможного (убитый в 2016 году директор компании «Caparol Украина» Павел Зможный, - ред.) и Миленького (убитый в 2019 году руководитель отдела рекламы коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Павел Миленький, - ред.)», - сказал Небытов.

12 января полиция заявила о задержании предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
16
Теги