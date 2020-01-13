Предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийствам директора компании «Caparol», которое произошло в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена в январе 2019 года. Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на брифинге в Киеве, передает УНИАН.



«Зацепки по этой группе нам дало убийство господина Павла Миленького в январе 2019 года - директор отдела рекламы (Киевского) метрополитена, тогда мы работали и вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства», - заявил он.

Небытов отметил, что «анализируя предыдущие заказные преступления, мы пришли к выводу вместе с прокуратурой, что указанные лица обоснованно подозреваются в совершении убийства господина Зможного (директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного. - Редд) в поселке Крушинка Васильковского района». По его словам, эти лица были задержаны в сентябре 2019 года.

«Они получили различные меры пресечения в Святошинском суде, но прокуратура и следствие с этим не согласились и обратились в апелляционный суд Киева и Киевской области», - добавил руководитель полиции Киевской области.

Он сообщил, что во время рассмотрения апелляции суд определил подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, однако Шевченковский суд позже изменил им меры пресечения на не связанные с содержанием под стражей.

Кроме того, Небытов отметил, что при задержании участников указанной преступной группы были отобраны биологические образцы и направлены соответствующим специалистам для получения заключения. «За 2 года мы проверили очень много потенциальных подозреваемых, обработано много версий, но не было положительных результатов до вчерашнего дня», - сказал он.

Небытов напомнил, что вчера был задержан предполагаемый организатор убийства добровольца Амины Окуевой. По словам руководителя полиции Киевской области, его ДНК совпадает с биологическими образцами, снятыми с автомата, из которого вероятно убили Окуеву.



Напомним, 1 июня 2017 в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.

12 января полиция задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой.