Служба безопасности Украины разоблачила незаконную сделку чиновников Днипровского горсовета и коммерсантов по хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию социальных объектов, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из департаментов Днипровского горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 млн. гривен для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции детских садов и школ города.

Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. Вследствие чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты. Проверка зафиксировала, что при выполнении договоров подрядчики выполнили работы в полном объеме с завышением их стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества.

«Сэкономленные» средства участники сделки выводили в «тень», в общем злоумышленники присвоили 25 млн гривен бюджетных средств. По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, по окончанию соответствующих экспертиз, планируется сообщение о подозрении организаторам и участникам преступной схемы. Операция по разоблачению и блокировке противоправной деятельности происходила совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.