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В Николаевской области от тяжелой формы бешенства умер мужчина, которого укусила бездомная собака, сообщает областное управление охраны здоровья.

31-летнего мужчину укусило животное в августе 2019 года, а госпитализировали его 11 января нынешнего года уже с признаками гидро- и аэрофобии.

В соответствии с приказом управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации была проведена проверка предоставления профильной медицинской помощи во время обращения пострадавшего. Также было проверено качество оказания антирабической помощи населению региона.

Данная ситуация находится на постоянном контроле Николаевской ОГА и областного управления здравоохранения.

 
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