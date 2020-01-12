В столице Филиппин Маниле власти проводят эвакуацию жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил километровый столб пепла.
Об этом сообщает Bloomberg.
Власти считают, что извержения вулкана не избежать.
Высота столба пепла — около 1 км. Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.
Из близлежащих территорий эвакуируют около восьми тысяч жителей.
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