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В столице Филиппин Маниле власти проводят эвакуацию жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил километровый столб пепла.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти считают, что извержения вулкана не избежать.

Высота столба пепла — около 1 км. Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

Из близлежащих территорий эвакуируют около восьми тысяч жителей.
ForUm

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