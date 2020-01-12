В столице Филиппин Маниле власти проводят эвакуацию жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил километровый столб пепла.

Об этом сообщает Bloomberg.

Власти считают, что извержения вулкана не избежать.

Высота столба пепла — около 1 км. Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.

Из близлежащих территорий эвакуируют около восьми тысяч жителей.