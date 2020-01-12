После выхода Великобритании из Европейского Союза, ЕС не будет спешить в переговорах по новой торговой сделки.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, передает BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что соглашение можно заключить до конца 2020 года, то есть до конца переходного периода, который начнется 1 февраля и продлится 11 месяцев.

По словам Ковни, это может длиться и больше, и «если британский парламент принял какое-то решение, то это не значит, что оно обязательно для 27 государств-членов ЕС».

«Европейский союз будет подходить к этому вопросу, основываясь на цели получения наилучшей возможной сделки - справедливого и сбалансированного соглашения, чтобы гарантировать, что Великобритания и ЕС могут взаимодействовать как друзья в будущем. Но ЕС не будет спешить с этим», - подытожил Ковни.