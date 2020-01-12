Бывший глава Renault Карлос Гон признал, что незаконно сбежал из-под ареста в Японии.

Об этом он заявил в интервью Asahi Shimbun.

По его словам, он не смог бы выдержать под арестом около десяти лет, пока дело рассматривали все судебные инстанции.

«Я не мог дождаться окончания судебного процесса. Я хотел быстрого суда, но никто не слушал меня», — заявил Гон.

По мнению экс-главы Renault, ответственность за его побег лежит, в частности, на прокуратуре Японии.

Напомним, бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио, сбежал в Ливан.