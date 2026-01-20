Автовиробник Renault вироблятиме дрони для України

Французький автовиробник Renault уклав угоду з французькою оборонною компанією про виробництво дронів для України, пише Financial Times.

У Renault заявили, що співпрацюватимуть з Turgis Gaillard щодо виробництва дронів на двох своїх заводах, але відмовилися коментувати вартість контракту та кількість дронів, що будуть вироблені.

“До нас звернулися через наш виробничий та творчий промисловий досвід. Цей проєкт триває і керується міністерством оборони. Ми підтверджуємо свою участь у цьому проєкті на прохання держави“, – заявив директор Renault Фабріс Камболів.

Контракт уклали після того, як у червні французький уряд звернувся до автомобільних та оборонних компаній із проханням співпрацювати у виробництві дронів.

Французький автовиробник раніше випускав оборонне обладнання, зокрема танки, які використовувалися у двох світових війнах.

І компанія і директор відмовилися уточнити, чи будуть дрони використовуватися в наступальних, оборонних або спостережних цілях. Також у Renault повідомили, що місця виробництва дронів ще не підтверджені.

Turgis Gaillard – французька оборонна компанія, заснована у 2011 році. Серед її продукції – 20-метровий дрон середньої висоти з тривалим часом польоту під назвою AAROK, який може перевозити майже три тонни палива, зброї або обладнання.