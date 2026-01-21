Renault вироблятиме дрони для України: що відомо про таємну угоду

Французький автогігант Renault уклав угоду з оборонною компанією Turgis Gaillard щодо виробництва безпілотних літальних апаратів для потреб України. Проєкт реалізується за прямої підтримки та ініціативи Міністерства оборони Франції.

Як повідомляє Financial Times, виробництво буде розгорнуто на двох заводах Renault. Французький уряд ще минулого червня звернувся до провідних промислових гравців із закликом об’єднати зусилля для створення нових потужностей з випуску БпЛА.

Ключові деталі угоди

Виробничі потужності: Renault задіє два свої підприємства, використовуючи власну промислову та креативну експертизу.

Секретність: Наразі компанія не розголошує вартість контракту, точну кількість дронів, а також їхній тип (наступальні, оборонні чи розвідувальні).

Позиція компанії: Генеральний директор Renault Фабріс Камболів підтвердив участь у проєкті, зазначивши, що компанія діє на запит держави.

Що відомо про партнера Turgis Gaillard

Turgis Gaillard — відносно молода, але потужна французька оборонна компанія, заснована у 2011 році. Вона відома розробкою AAROK — великого середньовисотного безпілотника (MALE), що має розмах крил 20 метрів та здатний транспортувати до трьох тонн корисного навантаження, включаючи паливо, датчики та озброєння.

Історичний контекст

Для Renault це не перший досвід роботи в оборонному секторі. Компанія має давню історію виробництва військової техніки: її танки активно використовувалися під час Першої та Другої світових воєн. Повернення до оборонних замовлень підкреслює мобілізацію французької промисловості для підтримки України.