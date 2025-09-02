Серпневий бум: продажі нових легковиків в Україні зросли на 5%

У серпні українці встановили рекорд із продажу нових легкових автомобілів за останні 11 місяців, свідчать дані Асоціації автовиробників України. Протягом місяця в країні було зареєстровано близько 6,8 тисячі нових авто, що на 5% більше, ніж у липні 2025 року. Це свідчить про відновлення попиту після літнього затишшя на ринку та активізацію покупців перед осінніми місяцями.

Проте у порівнянні з серпнем минулого року кількість проданих легковиків зменшилася на 16%. Експерти пояснюють це високим попитом рік тому через очікування введення додаткового 15% податку на купівлю авто. Цьогорічні продажі показують більш реалістичний рівень попиту та стабілізацію ринку, попри загальну економічну невизначеність.

На ринку лідирує японська Toyota із 999 зареєстрованими авто. До п’ятірки лідерів також увійшли китайський BYD (860), французький Renault (529), німецький Volkswagen (527) та чеська Skoda (407). Серед моделей бестселером серпня став компактний кросовер Renault Duster, який обрали 486 українців.

Загалом з початку 2025 року в Україні зареєстровано 46 тисяч нових легкових автомобілів, що на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Незважаючи на це, серпень показав найбільшу активність українців на авторинку за майже рік. Аналітики відзначають, що попит на авто залишається стабільним, а українські покупці продовжують надавати перевагу перевіреним брендам та економічним моделям, які поєднують доступну ціну та надійність.

Окрім того, експерти прогнозують, що осінній сезон може стати ще більш активним, адже багато українців відкладають покупку автомобіля на періоди з вигідними пропозиціями від дилерів та закінченням літнього сезону з податковими пільгами. Ринок електромобілів також демонструє зростання, хоча нові легковики з двигунами внутрішнього згоряння поки що залишаються домінуючими.

