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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отложил свой визит в Дубаи из соображений безопасности, пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

Дипломаты связывают это решение с конфликтами между Ираном и США.

Кац должен был принять участие в выставке Expo 2020 в Дубае в середине января. О новой дате визита не сообщается.

Один из дипломатов отметил, что Израиль опасается, что Иран сможет «нацелить в Катца» в отместку США, ведь последние — союзники Израиля.

В то же время издание подчеркивает, что дипломат не привел доказательств, которые бы свидетельствовали о конкретной угрозе.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, во время своей речи по ситуации с Ираном пообещал ввести «мощные» санкции.
ForUm

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