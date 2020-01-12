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Руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус назвала основной целью американской политики в отношении Ирана — усиление его изоляции.

Об этом она сказала в эфире Fox News.

Она подчеркнула, что многие интересуются стратегией Вашингтона после убийства генерала Аль-Кудс Касема Сулеймани и иранской атаки против США с применением ракет.

«Наша стратегия - дипломатично и экономически изолировать Иран до тех пор, пока он не будет вести себя как нормальная страна», - сказала Ортагус.

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, во время своей речи по ситуации с Ираном пообещал ввести «мощные» санкции.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

10 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления. Сейчас следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
ForUm

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